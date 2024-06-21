Месси высказался о возможном участии на чемпионате мира и следующем Кубке Америки

Аргентинец рассказал, сколько осталось до его пенсии в стане национальной команды.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем будущем в команде.

"Это мой последний Кубок Америки".

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"Чемпионат мира в 2026 году? Посмотрим. Все будет зависеть от того, как пойдут дела. Пока я в полном порядке", — сказал Месси в интервью TyC Sports.

Напомним, в рамках первого тура Копа Америки сборная Аргентины обыграла Канаду со счетом 2:0. Лионель отличился результативной передачей.

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