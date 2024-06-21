Аргентина - Канада 2:0 видео голов и обзор матча 21.06.2024

В ночь на пятницу, 21 июня, в рамках первого матча Копа Америка встречались сборные Аргентины и Канады.

В первом тайме команды голов не забили, ввиду чего действующие чемпионы были вынуждены изрядно поднапрячься, чтобы вскрыть оборону оппонента.

На 49-й минуте "небесно-голубые" вышли вперед, а уже в самой концовке тайма увеличили свое преимущество, доведя игру до закономерного счета 2:0.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Аргентина - Канада Копа Америка-2024

Аргентина - Канада 2:0

Голы: Альварес, 49, Мартинес, 88

Ожидаемые голы (xG): 3.38 - 1.00

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 19 - 10

Удары в створ: 9 - 2

Фолы: 15 - 9

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтьель, 89), Ромеро, Мартинес, Акунья (Тальяфико, 89), Ди Мария (Ло Чельсо, 68), Мак Аллистер, Паредес (Отаменди, 77), Де Поль, Месси, Альварес (Мартинес, 76).

Канада: Крепо, Джонстон, Корнелиус, Лумпунгу, Дэвис, Бьюкенен (Шаффелбург, 59), Эуштакиу, Коне (Осорио, 85), Ларин(Ларейя, 80), Дэвид, Миллар (Расселл-Роу, 85).

Предупреждения: Де Поль (61), Коне (81), Ло Чельсо (90+1), Корнелиус (90+4).

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