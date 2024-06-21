Аргентина - Канада 2:0 видео голов и обзор матча 21.06.2024
В ночь на пятницу, 21 июня, в рамках первого матча Копа Америка встречались сборные Аргентины и Канады.
В первом тайме команды голов не забили, ввиду чего действующие чемпионы были вынуждены изрядно поднапрячься, чтобы вскрыть оборону оппонента.
На 49-й минуте "небесно-голубые" вышли вперед, а уже в самой концовке тайма увеличили свое преимущество, доведя игру до закономерного счета 2:0.
Вашему вниманию видеообзор матча:
Статистика матча Аргентина - Канада Копа Америка-2024
Аргентина - Канада 2:0
Голы: Альварес, 49, Мартинес, 88
Ожидаемые голы (xG): 3.38 - 1.00
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 19 - 10
Удары в створ: 9 - 2
Фолы: 15 - 9
Аргентина: Мартинес, Молина (Монтьель, 89), Ромеро, Мартинес, Акунья (Тальяфико, 89), Ди Мария (Ло Чельсо, 68), Мак Аллистер, Паредес (Отаменди, 77), Де Поль, Месси, Альварес (Мартинес, 76).
Канада: Крепо, Джонстон, Корнелиус, Лумпунгу, Дэвис, Бьюкенен (Шаффелбург, 59), Эуштакиу, Коне (Осорио, 85), Ларин(Ларейя, 80), Дэвид, Миллар (Расселл-Роу, 85).
Предупреждения: Де Поль (61), Коне (81), Ло Чельсо (90+1), Корнелиус (90+4).
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