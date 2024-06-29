Парагвай - Бразилия 1:4: обзор матча и результат игры 29.06.2024

В ночь с 28 на 29 июня в американском Лас-Вегасе состоялся матч второго тура группы D Копа Америка-2024 между сборными Парагвая и Бразилии.

"Селесао" реабилитировались после неубедительного старта на турнире в виде нулевой ничьей с Коста-Рикой и разгромили соперника со счетом 4:1.

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На 31-й минуте Лукас Пакета не реализовал пенальти, но после еще до перерыва бразильцы обеспечили себе преимущество в три мяча благодаря дублю Винисиуса Жуниора и результативному удару Савио.

В начале второго тайма Парагвай сократил отставание, но Пакета со второй попытки с пенальти снова увеличил разрыв в счете до разгромного. Парагвайская сборная еще и доигрывала матч в меньшинстве.

Источник: Getty Images

Бразилия после двух матчей с четырьмя очками занимает второе место в группе. Лидирует в квартете Колумбия, которая в другом матче тура разгромила Коста-Рику 3:0 и с шестью баллами обеспечила себе выход в четвертьфинал.

Статистика матча группового этапа Копа Америка-2024 Парагвай - Бразилия

Парагвай - Бразилия 1:4

Голы: Альдерете, 48 - Винисиус Жуниор, 35, 45+6, Савио, 43, Пакета, 65 (пен.)

На 31-й минуте Пакета не реализовал пенальти.

Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 4.25

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 15 - 17

Удары в створ: 7 - 6

Угловые: 4 - 6

Фолы: 12 - 13

Атаки: 105 - 87

Парагвай: Мориниго, Веласкес, Бальбуэна, Альдерете, Эспиноса (Хименес, 73), Альмирон (Соса, 78), Кубас, Вильясанти, Бобадилья (Кабальеро, 84), Энсисо (Ромеро, 73), Арсе (Барейро, 73)

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао (Габриэл, 87), Венделл, Пакета (Перейра, 79), Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 72), Гомес, Винисиус Жуниор, Родриго (Эндрик, 79), Савио (Рафинья, 72)

Предупреждения: Бальбуэна, 45+3, Венделл, 45+3, Пакета, 70, Винисиус Жуниор, 83, Кабальеро, 90+3

Удаление: Кубас, 81.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Копа Америка-2024.

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