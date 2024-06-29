Парагвай - Бразилия 1:4: обзор матча и результат игры 29.06.2024
В ночь с 28 на 29 июня в американском Лас-Вегасе состоялся матч второго тура группы D Копа Америка-2024 между сборными Парагвая и Бразилии.
"Селесао" реабилитировались после неубедительного старта на турнире в виде нулевой ничьей с Коста-Рикой и разгромили соперника со счетом 4:1.
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На 31-й минуте Лукас Пакета не реализовал пенальти, но после еще до перерыва бразильцы обеспечили себе преимущество в три мяча благодаря дублю Винисиуса Жуниора и результативному удару Савио.
В начале второго тайма Парагвай сократил отставание, но Пакета со второй попытки с пенальти снова увеличил разрыв в счете до разгромного. Парагвайская сборная еще и доигрывала матч в меньшинстве.
Бразилия после двух матчей с четырьмя очками занимает второе место в группе. Лидирует в квартете Колумбия, которая в другом матче тура разгромила Коста-Рику 3:0 и с шестью баллами обеспечила себе выход в четвертьфинал.
Статистика матча группового этапа Копа Америка-2024 Парагвай - Бразилия
Парагвай - Бразилия 1:4
Голы: Альдерете, 48 - Винисиус Жуниор, 35, 45+6, Савио, 43, Пакета, 65 (пен.)
На 31-й минуте Пакета не реализовал пенальти.
Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 4.25
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 15 - 17
Удары в створ: 7 - 6
Угловые: 4 - 6
Фолы: 12 - 13
Атаки: 105 - 87
Парагвай: Мориниго, Веласкес, Бальбуэна, Альдерете, Эспиноса (Хименес, 73), Альмирон (Соса, 78), Кубас, Вильясанти, Бобадилья (Кабальеро, 84), Энсисо (Ромеро, 73), Арсе (Барейро, 73)
Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао (Габриэл, 87), Венделл, Пакета (Перейра, 79), Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 72), Гомес, Винисиус Жуниор, Родриго (Эндрик, 79), Савио (Рафинья, 72)
Предупреждения: Бальбуэна, 45+3, Венделл, 45+3, Пакета, 70, Винисиус Жуниор, 83, Кабальеро, 90+3
Удаление: Кубас, 81.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Копа Америка-2024.
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