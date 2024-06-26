Неймар порадовал сына известного репера совместным фото на матче Копа Америка
Нападающий Аль-Хиляля Неймар был запечатлен на недавнем матче сборной Бразилии на Копа Америка против Коста-Рики (0:0).
Футболист появился на трибунах вместе с известным баскетболистом Джимми Батлером, с которым они с недавних пор стали близкими друзьями.
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При этом, на стадионе также была и другая звезда - Ким Кардашьян, которая прилетела с сыном на матч. Мальчику повезло, что его мама раньше уже пересеклась с Неймаром, ввиду чего бразилец сделал совместное фото с ним.
Отметим, Сейнт Уэст является не только ребенком модели Ким Кардашьян, но и сыном именитого реп-исполнителя Канье Уэста.
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