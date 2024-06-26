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Неймар порадовал сына известного репера совместным фото на матче Копа Америка

Бразилец посетил матч родной команды, где стал звездой на трибунах.
Сегодня, 13:54
Неймар и Джимми Батлер / Getty Images
Неймар и Джимми Батлер / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля Неймар был запечатлен на недавнем матче сборной Бразилии на Копа Америка против Коста-Рики (0:0).

Футболист появился на трибунах вместе с известным баскетболистом Джимми Батлером, с которым они с недавних пор стали близкими друзьями.

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При этом, на стадионе также была и другая звезда - Ким Кардашьян, которая прилетела с сыном на матч. Мальчику повезло, что его мама раньше уже пересеклась с Неймаром, ввиду чего бразилец сделал совместное фото с ним.

Источник: Instagram

Отметим, Сейнт Уэст является не только ребенком модели Ким Кардашьян, но и сыном именитого реп-исполнителя Канье Уэста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Копа Америка

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