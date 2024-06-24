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Баскетбол

Суперзвезда Майами выиграл у Неймара на покерном турнире большие деньги, которыми он поделился с фанатами

Баскетболист и футболист обменялись любезностями в соцсетях после очной дуэли.
Сегодня, 11:07
Джимми Батлер и Неймар / Getty Images
Джимми Батлер и Неймар / Getty Images

В Лос-Анджелесе прошел покерный турнир "Legend of the Felt", в котором принимали участие звезды разных отраслей.

С картами в руках оказались футболист Неймар, баскетболист Джимми Батлер, боксеры Райан Гарсия и Дрю Юбенк, стример Ninja, актер и игрок в покер Дэн Билзерян и ютубер Jon Vlogs.

На мероприятии были различные яркие моменты, которые транслировались в прямом эфире по всему миру. Однако один момент между Батлером и Неймаром оставил фанатов в напряжении.

В игре Джимми сделал ставку на 5000 долларов, и суперзвезда футбола немедленно поднял ее до 10 000. Не смутившись, звездный форвард Майами Хит последовал этому примеру.

В итоге он заработал 91 000 долларов, выиграв 174 000 долларов. Важно отметить, что Батлер решил напомнить Неймару о его страданиях, поделившись видео в Instagram, подписав его смайликом со средним пальцем, отметив бразильца.

Неймар продолжил их соперничество в комментариях, написав "Пошел н**уй" со смеющимися смайликами.

Несмотря на поражение от Батлера, Неймар позже добился успеха, сделав один из самых впечатляющих моментов вечера.

Он играл против профессионального игрока в покер Алекса Китинга и сделал героический колл на 199 000 долларов. Китинг предложил продолжить дело. Неймар выиграл семь из восьми карт на ривере и забрал стек Китинга в 360 000 долларов.

Стоит отметить, что футболист присоединился к турниру, так как в этом городе пройдет матч Копа Америка-2024, в котором Бразилия встретится с Коста-Рикой в ночь на 25 июня.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Копа Америка 2024 года.

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