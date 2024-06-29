Парагвай - Бразилия 1:4 видео голов и лучших моментов матча 29.06.2024

В ночь на 29 июня сборные Парагвая и Бразилии встречались в рамках второго тура группового раунда Копа Америка-2024.

"Селесао" могли выйти вперед на 31-й минуте, но Лукас Пакета не реализовал пенальти. Тем не менее еще до перерыва дубль Винисиуса Жуниора и гол Савио обеспечили бразильцам разгромное преимущество.

В начале второго тайма Парагвай отквитал один мяч, однако Пакета еще одним ударом с одиннадцатиметровой отметки установил окончательный счет встречи.

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Вашему вниманию видео всех голов матча Копа Америка-2024 Парагвай - Бразилия:

Парагвай - Бразилия 1:4

Голы: Альдерете, 48 - Винисиус Жуниор, 35, 45+6, Савио, 43, Пакета, 65 (пен.)

На 31-й минуте Пакета не реализовал пенальти

Парагвай: Мориниго, Веласкес, Бальбуэна, Альдерете, Эспиноса (Хименес, 73), Альмирон (Соса, 78), Кубас, Вильясанти, Бобадилья (Кабальеро, 84), Энсисо (Ромеро, 73), Арсе (Барейро, 73)

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао (Габриэл, 87), Венделл, Лукас Пакета (Перейра, 79), Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 72), Гомес, Винисиус Жуниор, Родриго (Эндрик, 79), Савио (Рафинья, 72)

Предупреждения: Бальбуэна, 45+3, Венделл, 45+3, Лукас Пакета, 70, Винисиус Жуниор, 83, Кабальеро, 90+3

Удаление: Кубас, 81.

Источник: MEGOGO

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