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Рафинья забил сумасшедший гол со штрафного в ворота Колумбии

Бразильцы не смогли выиграть свою группу на Копа Америка-2024.
Сегодня, 07:20
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

В рамках заключительного матча группового этапа Копа Америка-2024 сборная Бразилии встречалась с национальной командой Колумбии.

Счет в поединке был открыт на старте встречи благодаря шикарному голу вингеру бразильской команды Рафиньи.

Футболист забил прямым ударом в девятку со штрафного.

Отметим, что Колумбия смогла сравнять счет и удержать ничью. Благодаря этому команда выиграла группу, а Бразилия стала второй.

На ISPORT доступно расписание и результаты Копа Америка-2024.

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