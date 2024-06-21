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Аргентина - Канада 2:0 обзор и результат матча 21.06.2024

Лионель Месси и компания без проблем добыли первые очки на турнире.
Сегодня, 07:33
Аргентина - Канада / Getty Images
Аргентина - Канада / Getty Images

В ночь на пятницу, 21 июня, состоялся матч-открытие Копа Америка-2024, в котором сборная Аргентины встречалась с Канадой.

"Небесно-голубые" на протяжении всего первого тайма не знали, как подойти к воротам соперника и выйти вперед, но после тактических изменений в перерыве подопечные Лионеля Скалони уже на 49-й минуте вышли вперед.

Источник: Getty Images

Второй гол пришелся уже на концовку игры. Лионель Месси нашел своим пасом Лаутаро Мартинеса, который не имел право на ошибку в столь опасном моменте, пробив низом мимо голкипера.

Таким образом действующие чемпионы турнира стартовали с уверенной победы в своей группе со счетом 2:0. В следующем матче Аргентине будет противостоять Чили.

Статистика матча Аргентина - Канада Копа Америка-2024

Аргентина - Канада 2:0
Голы: Альварес, 49, Мартинес, 88

Ожидаемые голы (xG): 3.38 - 1.00
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 19 - 10
Удары в створ: 9 - 2
Фолы: 15 - 9

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтьель, 89), Ромеро, Мартинес, Акунья (Тальяфико, 89), Ди Мария (Ло Чельсо, 68), Мак Аллистер, Паредес (Отаменди, 77), Де Поль, Месси, Альварес (Мартинес, 76).

Канада: Крепо, Джонстон, Корнелиус, Лумпунгу, Дэвис, Бьюкенен (Шаффелбург, 59), Эуштакиу, Коне (Осорио, 85), Ларин(Ларейя, 80), Дэвид, Миллар (Расселл-Роу, 85).

Предупреждения: Де Поль (61), Коне (81), Ло Чельсо (90+1), Корнелиус (90+4).

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