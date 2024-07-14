Канада - Уругвай 2:2 (пен. 3:4): обзор матча и результат игры 14.07.2024
В ночь на воскресенье, 14 июля, сборные Канады и Уругвая разыграли третье место на Копа Америка-2024.
Команды не смогли определить победителя в основное время игры, завершив его результативной ничьей 2:2.
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Родриго Бентанкуру удалось быстро вывести уругвайцев вперед, на что канадцы в середине первого тайма ответили точным ударом Исмаэля Коне. Под конец встречи уже сборная Канады повела в счете усилиями Джонатана Дэвида, однако на 90+2 минуте Луис Суарес спас свою команду от поражения и перевел игру в серию пенальти, которая предусмотрена регламентом сразу после основного времени, без эсктра-таймов.
Победителем из серии одиннадцатиметровых ударов вышла сборная Уругвая со счетом 4:3. Свои четыре попытки уругвайцы использовали, в то время как у канадцев пенальти не реализовали Исмаэль Коне и Альфонсо Дэвис.
Статистика матча Копа Америка Канада - Уругвай
Канада - Уругвай 2:2 (пен. 3:4)
Голы: Коне, 22, Дэвид, 80 - Бентанкур, 8, Суарес, 90+3
Серия пенальти: 1:0 - Дэвид, 1:1 - Вальверде, 2:1 - Бомбито, 2:2 - Бентанкур, 2:2 - Коне, 2:3 - Де Арраскеаэта, 3:3 - Чойнир, 3:4 - Луис Суарес, 3:4 - Дэвис.
Ожидаемые голы (xG): 1.83 - 1.62
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 7 - 6
Угловые: 7 - 6
Фолы: 18 - 17
Атаки: 106 - 62
Канада: Сент-Клэр, Джонстон (Дэвис, 62), Лумпунгу, де Фужроль (Корнелиус, 67), Ларейя, Ахмед (Миллар, 77), Осорио (Бэйр, 77), Шуэнье, Коне, Шаффелбург, Олувасейи (Дэвид, 67).
Уругвай: Рочет, Хименес, Касерес, Винья (Оласа, 66), Бентанкур, Вальверде, Угарте (де Арраскаэта, 46), Нандес, Араухо (Оливера, 61), Пельистри (Родригес, 61), Нуньес (Суарес, 46).
Предупреждения: де Фужроль, 7, Винья, 26, Олувасейи, 63, Коне, 78, Бентанкур, 85, Сент-Клэр, 93.
Напомним, что в финале Копа Америка-2024 в ночь на 15 июля встретятся сборные Аргентины и Колумбии.
На ISPORT доступно расписание и результаты матчей Копа Америка-2024.
Источник видео: MEGOGO
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