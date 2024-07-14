Канада - Уругвай 2:2 (пен. 3:4): обзор матча и результат игры 14.07.2024

В ночь на воскресенье, 14 июля, сборные Канады и Уругвая разыграли третье место на Копа Америка-2024.

Команды не смогли определить победителя в основное время игры, завершив его результативной ничьей 2:2.

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Родриго Бентанкуру удалось быстро вывести уругвайцев вперед, на что канадцы в середине первого тайма ответили точным ударом Исмаэля Коне. Под конец встречи уже сборная Канады повела в счете усилиями Джонатана Дэвида, однако на 90+2 минуте Луис Суарес спас свою команду от поражения и перевел игру в серию пенальти, которая предусмотрена регламентом сразу после основного времени, без эсктра-таймов.

Источник: Getty Images

Победителем из серии одиннадцатиметровых ударов вышла сборная Уругвая со счетом 4:3. Свои четыре попытки уругвайцы использовали, в то время как у канадцев пенальти не реализовали Исмаэль Коне и Альфонсо Дэвис.

Статистика матча Копа Америка Канада - Уругвай

Канада - Уругвай 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Коне, 22, Дэвид, 80 - Бентанкур, 8, Суарес, 90+3

Серия пенальти: 1:0 - Дэвид, 1:1 - Вальверде, 2:1 - Бомбито, 2:2 - Бентанкур, 2:2 - Коне, 2:3 - Де Арраскеаэта, 3:3 - Чойнир, 3:4 - Луис Суарес, 3:4 - Дэвис.

Ожидаемые голы (xG): 1.83 - 1.62

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 7 - 6

Угловые: 7 - 6

Фолы: 18 - 17

Атаки: 106 - 62

Канада: Сент-Клэр, Джонстон (Дэвис, 62), Лумпунгу, де Фужроль (Корнелиус, 67), Ларейя, Ахмед (Миллар, 77), Осорио (Бэйр, 77), Шуэнье, Коне, Шаффелбург, Олувасейи (Дэвид, 67).

Уругвай: Рочет, Хименес, Касерес, Винья (Оласа, 66), Бентанкур, Вальверде, Угарте (де Арраскаэта, 46), Нандес, Араухо (Оливера, 61), Пельистри (Родригес, 61), Нуньес (Суарес, 46).

Предупреждения: де Фужроль, 7, Винья, 26, Олувасейи, 63, Коне, 78, Бентанкур, 85, Сент-Клэр, 93.

Напомним, что в финале Копа Америка-2024 в ночь на 15 июля встретятся сборные Аргентины и Колумбии.

На ISPORT доступно расписание и результаты матчей Копа Америка-2024.

Источник видео: MEGOGO

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