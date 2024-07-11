Колумбия в меньшинстве выстрадала победу над Уругваем, выйдя в финал Копа Америка

Хамес и компания сыграют в решающей игре против действующих чемпионов.

В ночь на четверг, 11 июля, в рамках полуфинала Копа Америка сборная Уругвая встречалась с Колумбией.

Матч завершился победой номинальный гостей со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 39-й минуте после подачи с углового от Хамеса Родригеса. Героем эпизода стал Джефферсон Лерма.

Источник: Getty Images

В оставшееся время игры колумбийцы сели в оборону, умудрившись остаться в меньшинстве, однако им все же удалось удержать нужный для себя результат.

Таким образом в финале Копа Америка сыграют Аргентина и Колумбия. Матч состоится в ночь на 15 июля.

Статистика матча Копа Америка Уругвай - Колумбия

Уругвай - Колумбия 0:1

Гол: Лерма, 39

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 1.63

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 4 - 3

Фолы: 11 - 13

Атаки: 89 - 71

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