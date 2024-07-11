Колумбия в меньшинстве выстрадала победу над Уругваем, выйдя в финал Копа Америка
В ночь на четверг, 11 июля, в рамках полуфинала Копа Америка сборная Уругвая встречалась с Колумбией.
Матч завершился победой номинальный гостей со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 39-й минуте после подачи с углового от Хамеса Родригеса. Героем эпизода стал Джефферсон Лерма.
В оставшееся время игры колумбийцы сели в оборону, умудрившись остаться в меньшинстве, однако им все же удалось удержать нужный для себя результат.
Таким образом в финале Копа Америка сыграют Аргентина и Колумбия. Матч состоится в ночь на 15 июля.
Статистика матча Копа Америка Уругвай - Колумбия
Уругвай - Колумбия 0:1
Гол: Лерма, 39
Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 1.63
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 4 - 3
Фолы: 11 - 13
Атаки: 89 - 71
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