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Легендарный ринг-анонсер, фейерверки, танцы и хиты: Шакира устроила шоу в перерыве финала Копа Америка

Колумбийская певица поразвлекала публику во время решающего поединка турнира.
Сегодня, 10:58
Шакира выступила в перерыве финала Копа Америка-2024 / Getty Images
Шакира выступила в перерыве финала Копа Америка-2024 / Getty Images

В ночь на понедельник, 15 июля, сборная Аргентины в дополнительное время финала Копа Америка-2024 одержала победу 1:0 над Колумбией.

Начало этого поединка было отложено почти на полтора часа из-за давки возле Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс, где проходил финал, и проникновения на арену множества фанатов без билетов.

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Кроме того, особенностью матча стало то, что перерыв был продлен с 15 до 25 минут ради выступления Шакиры.

Выход певицы на сцену в привычной для себя манере объявил легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.

Источник: Getty Images

Шакира устроила яркое шоу для присутствующих на стадионе зрителей, исполнив несколько своих хитов Hips Don't Lie, Te Felicito, TQG и Punteria.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Всего выступление колумбийской певицы длилось около восьми минут.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступен обзор финала Копа Америка Аргентина - Колумбия (1:0).

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