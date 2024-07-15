Легендарный ринг-анонсер, фейерверки, танцы и хиты: Шакира устроила шоу в перерыве финала Копа Америка

Колумбийская певица поразвлекала публику во время решающего поединка турнира.

В ночь на понедельник, 15 июля, сборная Аргентины в дополнительное время финала Копа Америка-2024 одержала победу 1:0 над Колумбией.

Начало этого поединка было отложено почти на полтора часа из-за давки возле Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс, где проходил финал, и проникновения на арену множества фанатов без билетов.

Читай также: Потери сознания и вход на стадион по вентиляционным трубам: фанаты сошли с ума перед финалом Копа Америка

Кроме того, особенностью матча стало то, что перерыв был продлен с 15 до 25 минут ради выступления Шакиры.

Выход певицы на сцену в привычной для себя манере объявил легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.

Источник: Getty Images

Шакира устроила яркое шоу для присутствующих на стадионе зрителей, исполнив несколько своих хитов Hips Don't Lie, Te Felicito, TQG и Punteria.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Всего выступление колумбийской певицы длилось около восьми минут.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

SHAKIRA HALFTIME PERFORMANCE 🎶🇨🇴@shakira in Miami for the Copa América 2024 Final between Colombia and Argentina 🔥 pic.twitter.com/SacPw5Yhhi — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024

Напомним, на ISPORT доступен обзор финала Копа Америка Аргентина - Колумбия (1:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!