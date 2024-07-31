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"Бились до конца - жаловаться не на что": Игрок олимпийской сборной Украины - о поражении Аргентине

Максим Хлань проанализировал последний матч украинской команды на соревнованиях.
Сегодня, 07:58
Максим Хлань / Getty Images
Максим Хлань / Getty Images

Вингер олимпийской сборной Украины Максим Хлань прокомментировал поражение от Аргентины в третьем туре футбольного турнира Игр-2024.

Украинцы проиграли 0:2 и, заняв третье место в группе, не пробились в плей-офф.

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"Быстрый гол во втором тайме? Да, они неожиданно в контратаке забили. Мы не рассчитывали на это, но так произошло. Мы создавали очень много моментов, которые могли реализовать, и этот гол нас всколыхнул. Но это футбол - так бывает, к сожалению.

Трудно что-либо говорить, когда держались и не сдавались. Но мы бились до конца и отдали все силы - жаловаться не на что. Очень тяжелый график - через два дня на третий игра, - и очень тяжело было прессинговать. Мы действительно отдали все силы, создавали моменты. Но не реализовывали их, к сожалению", - приводит слова Хланя Суспільне Спорт.

Ранее главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань также прокомментировал поражение от Аргентины.

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