Украина - Аргентина: обзор матча и результат игры 30.07.2024

Команда Руслана Ротаня перед стартом матча узнала, что все же опережает Марокко при одинаковых показателях, но как впоследствии оказалось, это не очень сильно повлияло на ситуацию в группе.

Украина начала матч с того, что постоянно оборонялась и почти не держала мяч в собственных ногах. Хотя и у Аргентины не хватало мастерства осуществить что-то опасное.

Во второй половине тайма и наши ребята начали больше играть с мячом и создавать какие-то моменты, и Аргентина начала действовать более раскованно и часто тревожить Кирилла Фесюна.

В концовке первой половины чудом ни одна из команд не смогла выйти вперед, хотя обе имели прекрасные на то возможности.

И вот после перерыва Тиаго Альмада взял мяч в свои ноги, прошел к нашей штрафной и пробил просто идеально в дальний угол - без шансов для Фесюна.

Во втором тайме мы играли так же вторым номером, хотя уже более на равных с аргентинцами, но это не потому, что мы были лучше чем до перерыва, а потому что аргентинцам меньше надо было во втором тайме.

Лучший момент у нас был на 72-ой минуте. Олег Федор забросил на Дмитрия Крыськива, тот не обработал мяч и он отскочил к Игорю Краснопиру, удар которого, к сожалению, заблокировали.

На какой-то «штурм» ворот Рулли мы пошли только когда пропустили во второй раз. На старте компенсированного времени забил Клаудио Эчеверри.

Таким образом, наша команда по итогам группового этапа заняла 3 место и вылетела с Олимпиады.

Статистика матча Олимпиады Украина - Аргентина

Украина U-23 - Аргентина U-23 0:2

Голы: Альмада, 46, Эчеверри, 90+1

Украина U-23: Фесюн - Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк - Крыськив, Рубчинский, Михайленко - Хлань, Сикан, Брагару.

Аргентина U-23: Рулли - Лухан, ди Чезаре, Отаменди, Солер - Симеоне, Фернандес, Медина, Альмада - Гонду, Альварес.

Напомним, что на Украинские спортсмены на Олимпиаде продолжают свои выступления в различных видах спорта, с расписанием их выступлений можно ознакомиться на ISPORT.

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