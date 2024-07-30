Ротань: Мы играли лучше Аргентины, и не заслужили поражения

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротанб прокомментировал итоги турнира.

Напомним, наша команда проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады.

Однако Ротань считает, что команда не заслуживала поражения и играла лучше, однако все решило индивидуальное мастерство.

"Видимо, результат не по игре, он не соответствует действительности. Закономерность результата заключается в том, что мастерство конкретного эпизода решается индивидуально игроками. У Аргентины индивидуальность присутствовала, поэтому имеем такой счет.

Что касается самой игры: мы без преувеличения играли лучше Аргентины и не заслуживали поражения", - приводит слова Ротаня Суспильне Спорт.

С кратким обзором матча Украина - Аргентина вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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