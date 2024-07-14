Канада - Уругвай 2:2 пен. 3:4 видео голов и лучших моментов матча 14.07.2024
В ночь на воскресенье, 14 июля, сборные Канады и Уругвая встречались в матче за третье место на Копа Америка-2024.
Соперники обменялись голами в первом тайме, а ближе к концу поединка Джонатан Дэвид вывел канадцев вперед. Тем не менее Луис Суарес в компенсированное к матчу время спас уругвайцев от поражения и перевел игру в серию пенальти, где победу со счетом 4:3 праздновала южноамериканская сборная.
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Вашему вниманию видео всех голов матча Копа Америка-2024 Канада - Уругвай:
Канада - Уругвай 2:2 (пен. 3:4)
Голы: Коне, 22, Дэвид, 80 - Бентанкур, 8, Суарсе, 90+3
Серия пенальти: 1:0 - Дэвид, 1:1 - Вальверде, 2:1 - Бомбито, 2:2 - Бентанкур, 2:2 - Коне, 2:3 - Де Арраскеаэта, 3:3 - Чойнир, 3:4 - Луис Суарес, 3:4 - Дэвис.
Канада: Сент-Клэр, Джонстон (Дэвис, 62), Лумпунгу, де Фужроль (Корнелиус, 67), Ларейя, Ахмед (Миллар, 77), Осорио (Бэйр, 77), Шуэнье, Коне, Шаффелбург, Олувасейи (Дэвид, 67).
Уругвай: Рочет, Хименес, Касерес, Винья (Оласа, 66), Бентанкур, Вальверде, Угарте (де Арраскаэта, 46), Нандес, Араухо (Оливера, 61), Пельистри (Родригес, 61), Нуньес (Суарес, 46).
Предупреждения: де Фужроль, 7, Винья, 26, Олувасейи, 63, Коне, 78, Бентанкур, 85, Сент-Клэр, 93.
Источник: MEGOGO
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