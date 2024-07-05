Аргентина не удержала победу над Эквадором, но справилась в серии пенальти с промахом Месси

В ночь на пятницу, 5 июля, был сыгран первый четвертьфинальный матч Копа Америка-2024, в котором встречались сборные Аргентины и Эквадора.

Аргентинцы вышли вперед на 35-й минуте, когда после подачи углового отличился Лисандро Мартинес. Эквадорцы могли сравнять счет в середине второго тайма, но Эннер Валенсия не реализовал пенальти, попав в стойку. Все же эквадорцам удалось вырвать ничью - в компенсированное к матчу время Кевин Родригес после подачи в штрафную головой переправил мяч в дальний угол и перевел поединок в серию пенальти.

Источник: Getty Images

Первым исполнить удар с одиннадцатиметровой отметки взялся Лионель Месси, но оконфузился. Капитан "альбиселесте" решил исполнить паненку, однако отправил мяч в перекладину. Тем не менее после вратарь Эмилиано Мартинес отразил два первых удара эквадорцев, а аргентинцы в итоге праздновали успех со счетом 4:2.

Источник: Getty Images

В полуфинале Аргентина сыграет против победителя пары Венесуэла - Канада.

Аргентина - Эквадор 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Лисандро Мартинес, 35 - Родригес, 90+1

На 62-й минуте Валенсия не реализовал пенальти.

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Тальяфико, Лисандро Мартинес (Отаменди, 78), Ромеро, Молина (Монтиель, 90+5) - Макаллистер, Фернандес (Ло Чельсо, 78), Де Пауль, Гонсалес - Лаутаро Мартинес (Альварес, 58)

Эквадор: Домингес - Инкапье, Пачо, Торрес, Пресиадо - Груэсо (Эбоа, 80), Сармьенто (Родригес, 76), М. Кайседо, Франко (Х. Кайседо, 87), Паэс (Минда, 76) - Валенсия (Мена, 80)

Предупреждения: Гонсалес, Тальяфико - Валенсия, М. Кайседо.

На ISPORT доступно расписание и результаты матчей Копа Америка-2024.

Источник видео: MEGOGO

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