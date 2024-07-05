Аргентина - Эквадор 1:1 пен. 4:2 видео голов и лучших моментов матча 05.07.2024

В ночь на пятницу, 5 июля, сборные Аргентины и Эквадора встречались в четвертьфинале Копа Америка-2024.

На гол аргентинца Лисандро Мартинеса эквадорцы сумели ответить только в компенсированное к матчу время результативным ударом Кевина Родригеса. Правда, до этого Эквадор упустил шанс сравнять счет, когда Эннер Валенсия не реализовал пенальти.

Серия послематчевых пенальти началась для Аргентины с большого конфуза - Лионель Месси, решив ударить паненкой, угодил в перекладину. Впрочем, после Эмилиано Мартинес справился с двумя первыми попытками эквадорцев, а аргентинцы в итоге выиграли 4:2.

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Вашему вниманию видео всех голов матча Копа Америка-2024 Аргентина - Эквадор:

Аргентина - Эквадор 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Лисандро Мартинес, 35 - Родригес, 90+1

На 62-й минуте Валенсия не реализовал пенальти.

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Тальяфико, Лисандро Мартинес (Отаменди, 78), Ромеро, Молина (Монтиель, 90+5) - Макаллистер, Фернандес (Ло Чельсо, 78), Де Пауль, Гонсалес - Лаутаро Мартинес (Альварес, 58)

Эквадор: Домингес - Инкапье, Пачо, Торрес, Пресиадо - Груэсо (Эбоа, 80), Сармьенто (Родригес, 76), М. Кайседо, Франко (Х. Кайседо, 87), Паэс (Минда, 76) - Валенсия (Мена, 80)

Предупреждения: Гонсалес, Тальяфико - Валенсия, М. Кайседо.

Источник: MEGOGO

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