Чили - Аргентина 0:1 обзор и результат матча Копа Америка-2024 26.06.2024

Чемпионы мира обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

В ночь на среду, 26 июня, состоялся матч второго тура группового этапа Копа Америка, в котором сборная Чили встречалась с Аргентиной.

Номинальные хозяева с первых минут игры сели в оборону и делали все возможное для того, чтобы сохранить нули на табло, но Месси и компания все же добились своего.

Источник: Getty Images

На 88-й минуте героем эпизода стал форвард Лаутаро Мартинес, который сумел забить в ворота Клаудио Браво, благодаря чему принес очередную победу "небесно-голубым".

После двух туров сборная Аргентины идет на первой строчке своей группы, сумев гарантировать себе выход в плей-офф.

Статистика матча группового этапа Копа Америка-2024 Чили - Аргентина

Чили - Аргентина 0:1

Гол: Мартинес, 88

Ожидаемые голы (xG): 0.14 - 2.87

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 3 - 22

Удары в створ: 3 - 8

Угловые: 0 - 11

Фолы: 12 - 9

Атаки: 102 - 110

Чили: Браво, Исла (Фернандес, 87), Лихновски, Диас, Суасо, Эчеверрия, Пульгар (Нуньес, 76), Варгас (Бреретон, 87), Давила, Осорио, Санчес (Боладос, 66).

Аргентина: Мартинес, Молина (Акунья, 83), Ромеро, Мартинес, Тальяфико (Монтьель, 83), Де Поль, Мак Аллистер, Фернандес (Ло Чельсо, 64), Месси, Альварес (Мартинес, 73), Гонсалес (Ди Мария, 73).

Предупреждения: Суасо (55), Исла (82).

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