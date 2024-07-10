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Голы Месси и Альвареса вывели Аргентину в финал Копа Америка-2024

Аргентинцы уверенно прошли сборную Канады.
Сегодня, 07:22
Аргентина прошла Канаду / Getty Images
Аргентина прошла Канаду / Getty Images

В рамках полуфинала Копа Америка-2024 встречались сборные Аргентины и Канады.

В первом тайме аргентинская сборная вышла вперед благодаря голу Альвареса.

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На старте второй половины встречи Лионель Месси удвоил преимущество своей команды.

Канада показала неплохую игру в атаке, но реализовать свои моменты не сумела.

Аргентина в финале Копа Америка-2024 сыграет с победителем пары Колумбия - Уругвай.

Аргентина  Канада – 2:0
Голы: Хулиан Альварес, 22, Лионель Месси, 51

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Монтьель (Молина, 71), Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико (Отаменди, 64), Ди Мария (Гонсалес, 78), Макаллистер (Паласиос, 78), Де Пауль, Фернандес, Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 78).

Канада: Крепо, Ларейя (Ахмед, 55), Джонстон, Корнелиус, Лумпунгу, Дэвис (Осорио, 71), Эуштакиу (Шуэнье, 72), Коне, Ларин, Дэвид (Олувасейи, 64), Шаффелбург (Миллар, 55).

Предупреждения: Дэвид (32), Эуштакиу (63), Марш (77), Коне (79), Молина (88).

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