Винисиус извинился в соцсетях за вылет сборной Бразилии из Копа Америка

Вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о вылете с Кубка Америки.

"Конец Кубка Америки – время для размышлений, нужно уметь справляться с поражением. Вновь охватывает чувство разочарования. Опять проиграли по пенальти.

Я ошибся, получив два желтые карточки, которых можно было избежать. Снова наблюдал за выбыванием команды за пределами поля. Но на этот раз по моей вине. Прошу прощения за это. Я умею воспринимать критику, и поверьте, самые жесткие слова я слышу дома".

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"Моя карьера в сборной, к счастью, только начинается. Вместе с моими товарищами у меня будет шанс вернуть нашу сборную на заслуженное место. Мы вернемся на вершину! Я люблю вас, и мы будем вместе!" – написал в соцсетях футболист.

Напомним, сборная Бразилии вылетела из Кубка Америки, уступив в 1/4 финала турнира Уругваю (0:0, 2:4 по пенальти).

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