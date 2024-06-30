Винисиус оконфузился на Копа Америка, попытавшись сделать чумной финт
Бразилец стал героем поединка.
В рамках второго тура группового этап Копа Америка-2024 Бразилия разгромила Парагвай (4:1).
Вингер сборной Бразилии Винисиус оформил дубль, а также запомнился неудачным финтом.
Читай также: Шедевральный гол Альбы помог Интер Майами одержать победу в матче МЛС
Футболист хотел сделать радугу, но у него это не вышло. Винисиус не попал по мячу, а затем выпустил его за пределы поля.
Ранее сообщалось, что нападающий клуба МЛС забил победный гол, спрятавшись за спиной вратаря.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!