Винисиус оконфузился на Копа Америка, попытавшись сделать чумной финт

В рамках второго тура группового этап Копа Америка-2024 Бразилия разгромила Парагвай (4:1).

Вингер сборной Бразилии Винисиус оформил дубль, а также запомнился неудачным финтом.

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Футболист хотел сделать радугу, но у него это не вышло. Винисиус не попал по мячу, а затем выпустил его за пределы поля.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба МЛС забил победный гол, спрятавшись за спиной вратаря.

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