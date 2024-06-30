iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шедевральный гол Альбы помог Интер Майами одержать победу в матче МЛС

Флоридская команда с Кривцовым, но без Месси и Суареса выиграла очередной поединок чемпионата.
Сегодня, 11:35
Интер Майами обыграл Нэшвилл / Getty Images
Интер Майами обыграл Нэшвилл / Getty Images

В ночь на воскресенье, 30 июня, состоялся матч регулярного чемпионата МЛС, в котором Интер Майами встречался на выезде с Нэшвиллом.

"Цапли" под конец первого тайма сумели оформить себе преимущество в два мяча. Сначала на 40-й минуте счет в противостоянии открыл Иан Фрей, успешно замкнув головой подачу с углового, а спустя четыре минуты отличился Жорди Альба, который после выноса со штрафной принял мяч и, не дав тому опуститься на поле, феноменальным дальним ударом слета отправил его под стойку ворот.

Во второй половине встречи Нэшвилл смог отквитать только один мяч усилиями Хани Мухтара, который реализовал пенальти.

Читай также: WhoScored поздравил Месси с днем рождения, напомнив о невероятном достижении игрока

Весь матч в составе флоридской команды отыграл украинский защитник Сергей Кривцов. Лионель Месси и Луис Суарес пропускали поединок из-за участия в Копа Америка-2024.

Нэшвилл - Интер Майами 1:2

Голы: Мухтар, 73 (пен.) - Фрей, 40, Альба, 44

Интер Майами после 21 матча с 44 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, опережая на два балла Цинциннати, но сыграв на один поединок больше.

Ранее сообщалось, что в МЛС состоялось украинское дерби с украинским судьей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нэшвилл МЛС Лионель Месси Жорди Альба Сергей Кривцов интер майами

Статьи по теме

Ямаль - о Месси: Никто с ним не сравнится, и уж тем более я Ямаль - о Месси: Никто с ним не сравнится, и уж тем более я
Месси пропустит следующий матч Копа Америка из-за травмы Месси пропустит следующий матч Копа Америка из-за травмы
Все серьезно? Месси получил травму в матче против Чили Все серьезно? Месси получил травму в матче против Чили
Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Германия - Дания 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024
Германия - Дания 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа12:30
Грилиш удивил своим новым имиджем после изгнания из сборной Англии
Бокс12:21
"Судейские записки говорят за себя": Отец Лопеса оценил победу сына над Клаггеттом
Другие страны11:58
Конфуз дня: Нападающий клуба МЛС забил победный гол, спрятавшись за спиной вратаря
Бокс11:38
Линарес сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис
Другие страны11:35
Шедевральный гол Альбы помог Интер Майами одержать победу в матче МЛС
Евро-202411:11
"Футбол не должен быть таким": тренер сборной Дании назвал причину вылета с Евро-2024
Бокс10:48
"Это безумие": Стивенсон разнес Лопеса после чемпионского боя
Бокс10:40
Лопес разгромил Клаггетта в титульном поединке: видео лучших моментов боя
Бокс10:23
Родригес стал чемпионом WBC во втором легчайшем весе, нокаутировав Эстраду в седьмом раунде
Другие страны10:00
Новая Зеландия стала чемпионом Кубка наций Океании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK