Шедевральный гол Альбы помог Интер Майами одержать победу в матче МЛС

Флоридская команда с Кривцовым, но без Месси и Суареса выиграла очередной поединок чемпионата.

В ночь на воскресенье, 30 июня, состоялся матч регулярного чемпионата МЛС, в котором Интер Майами встречался на выезде с Нэшвиллом.

"Цапли" под конец первого тайма сумели оформить себе преимущество в два мяча. Сначала на 40-й минуте счет в противостоянии открыл Иан Фрей, успешно замкнув головой подачу с углового, а спустя четыре минуты отличился Жорди Альба, который после выноса со штрафной принял мяч и, не дав тому опуститься на поле, феноменальным дальним ударом слета отправил его под стойку ворот.

Во второй половине встречи Нэшвилл смог отквитать только один мяч усилиями Хани Мухтара, который реализовал пенальти.

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Весь матч в составе флоридской команды отыграл украинский защитник Сергей Кривцов. Лионель Месси и Луис Суарес пропускали поединок из-за участия в Копа Америка-2024.

Нэшвилл - Интер Майами 1:2

Голы: Мухтар, 73 (пен.) - Фрей, 40, Альба, 44

Интер Майами после 21 матча с 44 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, опережая на два балла Цинциннати, но сыграв на один поединок больше.

Ранее сообщалось, что в МЛС состоялось украинское дерби с украинским судьей.

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