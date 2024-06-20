iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украинское дерби с украинским судьей прошло в МЛС

Нетривиальная ситуация сложилась в штате Флорида.
Сегодня, 06:13
Кривцов, Бойко и Чеберко / Getty Images
Кривцов, Бойко и Чеберко / Getty Images

В рамках регулярного чемпионата Главной футбольной лиги Америки (MLS) состоялся уникальный поединок – в нем приняли участие сразу три представителя Украины.

Интер Майами принимал на своем поле Коламбус Крю.

В стартовом составе Интера вышел украинский ветеран Сергей Кривцов, проведший на поле весь матч и отметившийся одним нарушением правил и отдавший 22 передачи.

На 73-й минуте на поле появился другой центрбэк из Украины, но уже в составе Коламбуса – Евгений Чеберко. Защитник за отведенное ему время успел отдать больше пасов, чем Кривцов за весь матч – 28, но помочь своей команде отыграться не смог.

Третьим украинцем был главный арбитр матча Сергей Бойко, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, работает в MLS.

Отметим, что Интер победил Коламбус без своих звездных нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса, в то время как Серхио Бускетс и Жорди Альба были на месте.

Напомним, что Месси и Суарес отправились в сборные своих стран, ведь кроме чемпионата Европы 2024 этим летом состоится и Копа Америка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шотландия - Швейцария: Видео голов и лучших моментов матча Евро-2024 Шотландия - Швейцария: Видео голов и лучших моментов матча Евро-2024
Германия стала второй сборной в истории Евро, которая забила 7 мячей в первых двух матчах Германия стала второй сборной в истории Евро, которая забила 7 мячей в первых двух матчах
Шотландия и Швейцария сыграли вничью во втором туре Евро-2024 Шотландия и Швейцария сыграли вничью во втором туре Евро-2024
Конкурент Зинченко в Арсенале получил травму на Евро-2024 Конкурент Зинченко в Арсенале получил травму на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов
Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Другие страны06:13
Украинское дерби с украинским судьей прошло в МЛС
Евро-202400:59
Шотландия - Швейцария: Видео голов и лучших моментов матча Евро-2024
Евро-202400:34
Германия стала второй сборной в истории Евро, которая забила 7 мячей в первых двух матчах
Вчера, 23:55
Евро-202423:55
Шотландия и Швейцария сыграли вничью во втором туре Евро-2024
Европа23:34
Конкурент Зинченко в Арсенале получил травму на Евро-2024
Евро-202422:59
Легенда сборной Швейцарии установил бомбардирский рекорд на Евро-2024
Евро-202422:55
Определилась первая сборная, гарантировавшая себе место в плей-офф Евро-2024
Водные22:21
Романчук стал чемпионом Европы по плаванию на 800 м
Евро-202421:55
Шотландия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:50
Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK