Украинское дерби с украинским судьей прошло в МЛС

В рамках регулярного чемпионата Главной футбольной лиги Америки (MLS) состоялся уникальный поединок – в нем приняли участие сразу три представителя Украины.

Интер Майами принимал на своем поле Коламбус Крю.

В стартовом составе Интера вышел украинский ветеран Сергей Кривцов, проведший на поле весь матч и отметившийся одним нарушением правил и отдавший 22 передачи.

На 73-й минуте на поле появился другой центрбэк из Украины, но уже в составе Коламбуса – Евгений Чеберко. Защитник за отведенное ему время успел отдать больше пасов, чем Кривцов за весь матч – 28, но помочь своей команде отыграться не смог.

Третьим украинцем был главный арбитр матча Сергей Бойко, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, работает в MLS.

Отметим, что Интер победил Коламбус без своих звездных нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса, в то время как Серхио Бускетс и Жорди Альба были на месте.

Напомним, что Месси и Суарес отправились в сборные своих стран, ведь кроме чемпионата Европы 2024 этим летом состоится и Копа Америка.

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