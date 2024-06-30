Конфуз дня: Нападающий клуба МЛС забил победный гол, спрятавшись за спиной вратаря

В рамках чемпионата MLS прошел поединок между Атлантой и Торонто. Победу добыли хозяева, которые забили победный гол на 90+7 минуте.

Футболист Атланты Джамал Тиаре остался за спиной у голкипера соперника Гаврана, который поймал мяч после атаки соперника.

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Казалось, что будет зафиксирована ничья, но случился конфуз. Нападающий пошел пить воду с бутылки, которая лежала возле ворот, дождался, когда вратарь выбросит мяч на газон, а затем подобрал его и забил в пустые ворота.

Таким образом, Атланта победила Торонто, что позволило ей догнать соперника в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что шедевральный гол Альбы помог Интер Майами одержать победу в матче МЛС.

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