Гол Коваленка признан лучшим взятием ворот Эмполи в сезоне

Украинец забил всего один гол в сезоне.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко получил индивидуальную награду в Эмполи.

Гол футболиста в ворота Наполи был признан лучшим голом сезона по версии болельщиков Эмполи.

Коваленко забил гол на 90+1 минуте и принес своей команде минимальную победу.

Отметим, что украинец за сезон забил всего один гол, а провел 17 матчей.

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