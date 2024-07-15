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Месси сделал дорогой подарок каждому игроку сборной Аргентины после победы на Копа Америка

Капитан команды поздравил партнеров с триумфом.
Сегодня, 22:23
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

Сборная Аргентины победила национальную команду Колумбии в финале Копа Америка-2024.

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарок каждому из футболистов.

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Он подарил игрокам наушники фирмы Beats by Dre, оформленные под дизайн цветов формы и флага сборной Аргентины.

"Месси подарил 23 пары наушников игрокам, одну из них получил я. Теперь официально могу сказать, что я получил подарок от Лео", - отметил брат игрока сборной Аргентины Алехандро Гарначо – Роберто.

Ранее Месси оценил победу Аргентины на Копа Америка-2024.

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