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"Я тебе лицо разобью": Фил Джонс рассказал о стычке с бывшим одноклубником

Англичанин чуть было не подрался с Луишем Нани.
Сегодня, 00:45
Фил Джонс / Getty Images
Фил Джонс / Getty Images

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс вспомнил неприятный эпизод из своей карьеры.

Англичанин пообщался со своим бышвим партенером Рио Фердинандом, и припомнил один из эпизодов своей карьеры в МЮ.

Тогда Джонс чуть было не подрался с Луишем Нани из-за поражения одному из аутсайдеров чемпионата.

"Помню, как мы играли с Уиганом и фактически проиграли чемпионат. Мы уступаем 0:1 на 90-й минуте, и Нани, храни его Господь, стоит и делает все эти свои перешагивания на краю поля.

И я говорю ему: "Пасуй мне, пасуй мне!" А потом я просто заорал: "Просто отдай мне сраный мяч!"

Короче, мы возвращаемся мы в раздевалку после игры, и он заходит и кричит: "Я тебе лицо разобью! Я тебе лицо разобью!"

Я чуть не обосрался. Я не знал, что будет дальше. И вдруг заходит тренер и орет на всех, чтобы они сели на место, так что – спасибо, тренер!" – приводит рассказ Джонса Metro.

Ранее также сообщалось, что Эрик тен Хаг ушел в отпуск.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луиш Нани Фил Джонс

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