"Мы потеряли идентичность": экс-игрок МЮ указал на первостепенную задачу Аморима в новом клубе

Фил Джонс предположил, что команде стоит сначала вернуться на победный путь, чтобы вернуть уверенность в себе.

Манчестер Юнайтед объявил о том, что 11 ноября Рубен Аморим станет новым главным тренером команды.

Бывший защитник манкунианцев Фил Джонс, который провел на Олд Траффорд 12 лет, определил проблему, с которой столкнется португальский наставник.

"Мы потеряли так много идентичности за эти годы, и это был процесс медленного, но верного удаления от того места, где мы должны быть. Мы не знаем, в каком стиле они будут играть, как они будут играть", - цитирует англичанина Goal.

"Это будет огромная работа. Если вы тренер Манчестер Юнайтед, вы должны прийти туда и получить лучшее от этих игроков. Может быть, они не сразу станут теми, кого вы хотите, но смиритесь с этим, и тогда, возможно, через год мы сможем оценить это".

"Я думаю, нам придется проглотить свою гордость. Я знаю, как мы хотим играть и чего от нас ждут болельщики, но, возможно, нам придется сыграть определенным образом, чтобы вернуть уверенность в себе и вернуть уверенность в команду".

Стоит отметить, что Рубен Аморим стал одним из самых молодых тренеров в истории Манчестер Юнайтед.

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