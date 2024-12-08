Бавария выведет из обращения один из номеров в знак уважения своей легенде

Под пятым номером за мюнхенцев больше никто не сыграет.

Фото с мероприятия, на котором вывели из обращения номер Беккенбауера / Getty Images

Мюнхенская Бавария решила вывести из обращения 5-ый номер, под которым выступал Франц Беккенбауэр. Об этом объявил президент клуба Герберт Гейнер.

Во время общего собрания акционеров команды Гейнер отметил, что никто не может сравниться с вкладом Беккенбауэра в клуб.

«Франц Беккенбауэр останется недосягаемым, он навсегда будет в нашей памяти, как кайзер. Номер 5 будет закреплен за ним в память о его уникальном наследии, ибо история мюнхенской Баварии просто немыслима без Франца», - заявил Хайнер.

Последним игроком, выступавшим под пятым номером был Бенжамен Павар, он летом прошлого года перебрался в миланский Интер.

Напомним, ранее сообщалось, что два футболиста Баварии пропустят игру против Шахтера.

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