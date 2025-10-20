iSport.ua
Футбол

Хетафе вдевятером все же не сумел сдержать Реал

Килиан Мбаппе принес своей команде победу.
Сегодня, 00:05       Автор: Андрей Безуглый
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В воскресенье, 19 октября, Хетафе принимал Реал в рамках девятого тура Ла Лиги.

В первом тайме Хетафе изо всех сил пытался получить пенальти, однако в обоих спорных эпизодах арбитр отклонил претензии хозяев. С другой стороны, Реал также не смог много создать, хотя и полностью владел ситуаицей на поле.

Во втором тайме подопечные Алонсо все так же не могли совладать с защитой соперника, пока вышедший на замену Ньом не получил красную спустя 40 секунд после выхода.

Оставшись в большинстве игрока Реала смогли создать гол, его записал на свой счет Килиан Мбаппе. После этого Хетафе и вовсе остался вдевятером, потерял любые шансы спасти матч.

Статистика матча Хетафе - Реал девятого тура чемпионата Испании

Хетафе - Реал 0:1
Гол: Мбаппе, 80

Ожидаемые голы (xG): 0.47 - 1.96
Владение мячом: 24% - 76%
Удары: 7 - 23
Удары в створ: 1 - 10
Угловые: 1 - 4
Фолы: 27 - 11

