Португалия упустила важную победу над Венгрией, Испания и Италия разгромили соперников

Дубля Роналду не хватило португальцам, чтобы досрочно выйти на ЧМ-2026.

Во вторник, 14 октября, состоялись очередные матчи европейской квалификации чемпионата мира-2026.

Сборная Португалии на своем поле не смогла удержать победу над Венгрией, которая гарантировала бы пиренейцам досрочный выход в финальную часть мирового первенства.

Хозяева поля пропустили уже в начале встречи от Аттилы Салаи, однако еще до перерыва Криштиану Роналду счет сравнял и вывел свою команду вперед, оформив дубль. Тем не менее в компенсированное время ничейный результат для своей команды вырвал Доминик Собослаи.

Португалия после четырех туров с десятью очками возглавляет группу F. Венгрия идет второй с пятью баллами.

Статистика матча Португалия - Венгрия в квалификации ЧМ-2026

Португалия - Венгрия 2:2

Голы: Роналду, 22, 45+3 - Салаи, 8, Собослаи, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.64 - 1.81

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 20 - 17

Удары в створ: 8 - 7

Угловые: 5 - 4

Фолы: 7 - 12

Португалия: Кошта, Семеду, Диаш, Вейга, Мендеш (Тавареш, 79), Невеш (Палинья, 62), Витинья, Силва, Фернандеш (Консейсау, 62), Нету (Феликс, 62), Роналду (Рамуш, 78).

Венгрия: Б. Тот, Него, Орбан, Салаи, Керкез (Дардаи, 79), Шефер (А. Тот, 38), Стайлс (Виталиш, 79), Собослаи, Болла (Лукач, 58), Варга, Шаллаи.

Предупреждения: Фернандеш, Феликс - Стайлс, Лукач.

Сборная Испании в своем матче разобралась с аутсайдером группы Болгарией, одержав разгромную победу 4:0.

Испанцы вышли вперед в первом тайме благодаря голу Микеля Мерино, а после перерыва полузащитник оформил дубль. До разгромного результат довел автогол, а в компенсированное время Микель Оярсабаль реализовал пенальти.

Испания выиграла все свои четыре матча и лидирует в группе Е, тогда как Болгария все поединки проиграла. Второе место занимает Турция с девятью баллами, а третье - Грузия с тремя пунктами.

Статистика матча Испания - Болгария в квалификации ЧМ-2026

Испания - Болгария 4:0

Голы: Мерино, 35, 57, Чернев, 79 (аг), Оярсабаль, 90+2 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 3.88 - 0.38

Владение мячом: 78% - 22%

Удары: 33 - 3

Удары в створ: 11 - 0

Угловые: 11 - 0

Фолы: 7 - 6

Испания: Симон, Порро, Ле Норман (Вивиан, 72), Ляпорт, Гримальдо, Мерино, Педри (Барриос, 68), Субименди (А. Гарсия, 63), Оярсабаль, Саму (Иглесиас, 46), Баэна (Пино, 63).

Болгария: Вуцов, Велковски, Чернев, Христов, Георгиев, Груев (Краев, 89), Шопов (Стоянов, 84), Крастев, Минчев (Петков, 67), Десподов (Николов, 67), Кириллов (Димитров, 67).

Сборная Италии на своем поле обыграла Израиль со счетом 3:0. В составе "Скуадры Адзурры" дубль себе в актив записал Матео Ретеги, а под занавес встречи результат до разгромного довел Джанлука Манчини.

За два тура до конца отбора Италия с 15 очками занимает второе место в группе I, отставая от лидирующей Норвегии на три балла.

Статистика матча Италия - Израиль в квалификации ЧМ-2026

Италия - Израиль 3:0

Голы: Ретеги, 45+2 (пен.), 74, Манчини, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 2.23 - 0.68

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 4 - 3

Фолы: 12 - 10

Италия: Доннарумма, Камбьязо (Спинаццола, 85), Ди Лоренцо, Манчини, Калафиори, Димарко, Локателли (Кристане, 85), Тонали (Камбиаги, 90+2), Барелла, Ретеги (Пикколи, 90+2), Распадори (Ф. Эспозито, 46).

Израиль: Глазер, Даса (Мизрахи, 89), Бальтакса, Блориан, Ревиво, Э. Перец (Абу Фани, 75), Битон, Глух, Халайли (Туриэль, 73), Барибо (Турджеман, 72), Соломон (Шуа, 89).

Предупреждения: Тонали, Барелла - Битон.

