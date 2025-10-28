Месси определился относительно участия в ЧМ-2026

За плечами аргентинца уже пять турниров.

Нападающий американского Интера Майами Лионель Месси решил защищать звание чемпиона мира. Ветеран запланировал поездку на Мундиаль-2026, сообщает Mundo Deportivo.

"Я хотел бы быть в форме и сыграть важную роль в сборной. Я крайне взволнован, ведь это чемпионат мира. Мы выиграли прошлый турнир, поэтому защитить титул было бы здорово", – заявил Месси.

Сборная Аргентины стала первой в квалификационном турнире в Южной Америке. "Альбиселесте" набрали 38 очков и опередили Эквадор на 9 пунктов. Статистика капитана сборной в отборе – 12 матчей, 8 голов, 3 ассиста.

Напомним, ранее ФИФА раскрыла количество проданных билетов на чемпионат мира-2026.

