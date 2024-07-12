Клуб Месси может усилить состав футболистом Ювентуса

Маккенни попал в сферу интересов команды из МЛС.

Полузащитник Ювентуса Уэстон Маккенни привлек внимание Интер Майами. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хоть игрок также рассматривает предложения от европейских клубов, в случае переезда в МЛС ему придется согласиться на снижение зарплаты.

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Его контракт с Ювентусом действует до лета 2025 года, и он недавно отклонил предложение о продлении.

Напомним, у прошлом сезоне на счету 25-летнего хавбека семь ассистов в 34-х матчах Серии А.

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