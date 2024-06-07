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Месси высказался о возможности воссоединения с Неймаром в Интер Майами

Аргентинец оценил данную идею.
Сегодня, 19:22
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси оценил вероятное воссоединение с Неймаром в одной команде.

"Сейчас это сложно, он в Саудовской Аравии, ему, кажется, остался год по контракту. У него был трудный год, он долго был травмирован, из-за чего пропустит и Кубок Америки, и не смог сыграть большинство матчей в Аравии".

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"Так что сейчас это сложно. Потом не знаю, жизнь делает такие повороты, что может произойти что угодно. Но думаю, что на данный момент – нет", - заявил Месси в интервью Infobae.

Напомним, Лионель и Неймар играли вместе за Барселону в период с 2014 по 2017 годы.

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