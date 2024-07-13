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Хавбек Ювентуса может присоединиться к Месси и Кривцову

Уэстон Маккенни может отправиться на родину.
Сегодня, 16:48
Уэстон МакКенни / Getty Images
Уэстон МакКенни / Getty Images

Интер Майами интересуется полузащитником Ювентуса Уэстоном Маккенни, пишет Marca.

Тьяго Мотта не насчитывает на хавбека, потому клуб будет готов отпустить Маккенни. Трансфер Марат оценивает игрока в 28 млн евро.

Интер Майами срочно нужен игрок в центр поля из-за ухода ряда игроков в олимпийскую сборную. Маккенни является приоритетным вариантом.

Тем более, что на Копа Америка хавбек показал себя неплохо, хоть сборная США и не смогла выйти из группы.

Ранее также сообщалось, что Наполи подписал защитника сборной Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уэстон маккенни

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