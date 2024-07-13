Хавбек Ювентуса может присоединиться к Месси и Кривцову

Уэстон Маккенни может отправиться на родину.

Интер Майами интересуется полузащитником Ювентуса Уэстоном Маккенни, пишет Marca.

Тьяго Мотта не насчитывает на хавбека, потому клуб будет готов отпустить Маккенни. Трансфер Марат оценивает игрока в 28 млн евро.

Интер Майами срочно нужен игрок в центр поля из-за ухода ряда игроков в олимпийскую сборную. Маккенни является приоритетным вариантом.

Тем более, что на Копа Америка хавбек показал себя неплохо, хоть сборная США и не смогла выйти из группы.

Ранее также сообщалось, что Наполи подписал защитника сборной Италии.

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