iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи подписал защитника сборной Италии

Алессандро Буонджорно заключил долгосрочный контракт с партенопейцами.
Сегодня, 14:38
Буонджорно стал игроком Наполи / Getty Images
Буонджорно стал игроком Наполи / Getty Images

Наполи приобрел у Торино защитника сборной Италии Алессандро Буонджорно.

О переходе 25-летнего футболиста партенопейцы объявили на своем официальном сайте.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро, а игрок подписал с неаполитанским клубом контракт до 2029 года.

Отметим, что в минувшем сезоне Буонджорно провел за Торино во всех турнирах 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Защитник был в составе сборной Италии на Евро-2024, но все четыре поединка на турнире провел в запасе.

Ранее сообщалось, что Наполи может перехватить у Марселя игрока Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи трансферы торино

Статьи по теме

Польский легионер после расторжения контракта с Динамо вернулся в греческий клуб Польский легионер после расторжения контракта с Динамо вернулся в греческий клуб
Трансферы УПЛ: Александрия подписала экс-игрока Зари, албанец пополнил состав ЛНЗ Трансферы УПЛ: Александрия подписала экс-игрока Зари, албанец пополнил состав ЛНЗ
ЛНЗ подписал игрока молодежной сборной Албании ЛНЗ подписал игрока молодежной сборной Албании
Интер объявил о подписании первого в своей истории иранца Интер объявил о подписании первого в своей истории иранца
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:26
Экс-форвард Реала: Ямаль- жемчужина мирового футбола
Европа16:25
Два топ-клуба Англии заинтересованы в подписании Цыганкова
Бокс16:00
Бывший тренер Усика назвал причину, почему украинец нокаутировал Дюбуа
Европа15:45
Астон Вилла близка к тому, чтобы перехватить трансферную цель Барселоны
Европа15:35
Экс-тренер сборной Украины будет работать с бывшим тренером Шахтера
Европа15:18
Польский легионер после расторжения контракта с Динамо вернулся в греческий клуб
Европа15:16
Талантливый воспитанник Манчестер Сити продолжит карьеру в новичке АПЛ
Бокс15:09
Бетербиев поставил точку в вопросе о бое с Усиком
Евро-202415:00
Финалисты в ребусах: кто же был скрыт в загадках?
Европа14:44
"Он хотел уйти": журналист раскрыл планы Довбика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK