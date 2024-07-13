Наполи подписал защитника сборной Италии
Наполи приобрел у Торино защитника сборной Италии Алессандро Буонджорно.
О переходе 25-летнего футболиста партенопейцы объявили на своем официальном сайте.
Сумма трансфера составила 35 миллионов евро, а игрок подписал с неаполитанским клубом контракт до 2029 года.
👀 Find out more about Alessandro— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 13, 2024
💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeBuongiorno pic.twitter.com/CaBAFRdE3L
Отметим, что в минувшем сезоне Буонджорно провел за Торино во всех турнирах 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.
Защитник был в составе сборной Италии на Евро-2024, но все четыре поединка на турнире провел в запасе.
Ранее сообщалось, что Наполи может перехватить у Марселя игрока Манчестер Юнайтед.
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