Наполи подписал защитника сборной Италии

Наполи приобрел у Торино защитника сборной Италии Алессандро Буонджорно.

О переходе 25-летнего футболиста партенопейцы объявили на своем официальном сайте.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро, а игрок подписал с неаполитанским клубом контракт до 2029 года.

Отметим, что в минувшем сезоне Буонджорно провел за Торино во всех турнирах 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Защитник был в составе сборной Италии на Евро-2024, но все четыре поединка на турнире провел в запасе.

Ранее сообщалось, что Наполи может перехватить у Марселя игрока Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!