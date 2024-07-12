Наполи может перехватить у Марселя игрока Манчестер Юнайтед

Наполи начал переговоры о покупке Мэйсона Гринвуда. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее была информация о том, что переход игрока в Марсель может сорваться из-за противодействия мэра города.

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В свою очередь французский клуб уже согласовал с Манчестер Юнайтед трансфер за 27,6+4 млн евро и предложил Гринвуду контракт до 2029 года, но игрок отложил решение до понедельника.

Если сделка с Марселем не состоится, Наполи может предложить аналогичные условия, но с другими вариантами выплат.

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