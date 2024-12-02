Дуэн дебютирует в Формуле-1 на Гран-при Абу-Даби

Команда Альпин подтвердила смену пилотов на последний Гран-при сезона.

Напомним, ранее ряд источников сообщил, что Эстебан Окон досрочно покинет команду. На последнем Гран-при сезона-2024 его кокпит займет резервный пилот Джек Дуэн.

Вскоре французская команда официально подтвердила смену пилотов. Таким образом 21-летний австралиец проведет свою дебютную гонку в рамках Формулы-1.

Напомним, что в следующем сезоне Эстебан Окон будет выступать за Хаас, а Дуэн станет напарником Пьера Гасли на постоянной основе.

Напомним, что победителем Гран-при Катара стал Макс Ферстаппен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!