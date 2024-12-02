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Автоспорт

Дуэн дебютирует в Формуле-1 на Гран-при Абу-Даби

Альпин официально подтвердила досрочный уход Эстебана Окона.
Сегодня, 14:24
Джек Дуэн / Getty Images
Джек Дуэн / Getty Images

Команда Альпин подтвердила смену пилотов на последний Гран-при сезона.

Напомним, ранее ряд источников сообщил, что Эстебан Окон досрочно покинет команду. На последнем Гран-при сезона-2024 его кокпит займет резервный пилот Джек Дуэн.

Вскоре французская команда официально подтвердила смену пилотов. Таким образом 21-летний австралиец проведет свою дебютную гонку в рамках Формулы-1.

Напомним, что в следующем сезоне Эстебан Окон будет выступать за Хаас, а Дуэн станет напарником Пьера Гасли на постоянной основе.

Напомним, что победителем Гран-при Катара стал Макс Ферстаппен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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