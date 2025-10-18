Алонсо оценил успешную квалификацию перед спринтом Гран-при США

Сейчас проходят практики в рамках Гран-при США. Пилот Астон Мартина Фернандо Алонсо подвёл итоги квалификации к спринту.

Напомним, Алонсо занял четвёртое место.

"Это была одна из лучших квалификаций в сезоне. В третьем сегменте мы выжали максимум и добились наилучшего возможного результата.

При этом мы понимаем, что в спринте обе Феррари должны оказаться впереди нас. Тем не менее я всё равно чувствую себя посвежевшим и мотивированным", — цитирует гонщика Motorsport-Magazin.

В субботу, 18 октября, также пройдёт квалификация к спринту.

