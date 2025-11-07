Астон Вилла договорилась о новом контракте со своим лидером

Роджерс продлил контракт с командой на улучшенных условиях.

Астон Вилла договорилась о продлении контракта с вингером Морганом Роджерсом.

По имеющейся информации, руководство Астон Виллы достигло нового соглашения с представителями Моргана Роджерса. Новый контракт предусматривает улучшенные финансовые условия для игрока.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано до конца июня 2031 года. Предыдущий контракт 23-летнего англичанина с клубом действовал до 2030 года.

В текущем сезоне Морган Роджерс забил один гол и отдал три результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах.

Помимо Роджерса, бирмингемский клуб продлил контракты с правым защитником Мэтти Кэшем и полузащитником Джоном МакГинном.

