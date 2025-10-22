Алонсо поддержал Ферстаппена в борьбе за пятый титул

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо рассказал, что поддерживает Макса Ферстаппена в борьбе за пятое чемпионство.

"На мой взгляд, ему удается извлекать максимум из болида. Если у Макса доминирующая машина, он побеждает в чемпионате и бьет рекорды. Когда болид не такой хороший или не самый быстрый, он все равно показывает отличные круги в квалификациях, проводит сильные гонки, сражается".

"Он выступает на очень высоком уровне. И да, в этом году, очевидно, он борется с более быстрой машиной — Маклареном. Но если все решится в последней гонке и борьба будет плотной, пожалуй, именно он станет главным претендентом".

"Как я уже говорил, у двух Макларенов есть достаточное преимущество по скорости болида, чтобы разыграть титул между собой. Но это Макс, и всё возможно — как мы видели в 2021 году, когда его машина была немного хуже, чем у Мерседеса, но он все равно выиграл титул в Абу-Даби", — цитирует слова Алонсо RacingNews365.

Напомним, личный зачет пилотов в сезоне-2025.

