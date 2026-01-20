iSport.ua
Баскетбол

НБА: Юта с Михайлюком уступила Сан-Антонио, Детройт одержал победу над Бостоном

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 10:20       Автор: Игорь Мищук
Юта проиграла Сан-Антонио / Getty Images
Юта проиграла Сан-Антонио / Getty Images

В ночь на вторник, 20 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.

Результаты матчей НБА за 19 января

Атланта – Милуоки 110:112 (19:20, 19:34, 34:26, 38:32)

Атланта: Александер-Уокер (32 + 6 передач), Джонсон (28 + 16 подборов + 6 передач), Дэниэлс (17 + 9 подборов + 10 передач), Оконгву (4 + 10 подборов), Кисперт (2) – старт; Макколлум (17), Ньюэлл (6), Кеннард (2), Гуйе (2), Крейчи (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (21 + 17 подборов + 6 передач), Грин (18), Роллинз (14), Тернер (14 + 8 подборов), Кузма (10) – старт; Портис (19), Портер (9 + 7 передач), Нэнс (5), Г. Харрис (2).

Кливленд – Оклахома-Сити 104:136 (27:32, 24:34, 28:25, 25:45)

Кливленд: Митчелл (19), Тайсон (16 + 10 подборов), Э. Мобли (16 + 7 подборов), Аллен (16 + 9 подборов), Уэйд (0) – старт; Хантер (16 + 9 подборов + 5 потерь), Портер (9), Томлин (6 + 8 подборов), Болл (3), Проктор (3), Брайант (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30), Холмгрен (28 + 8 подборов), Дорт (18), Уиггинс (12 + 5 перехватов), Джейлин Уильямс (6) – старт; Джо (16), Янгблад (6), К. Уильямс (5), Дженг (5), Митчелл (5 + 9 передач), Уоллес (4), Карузо (1).

Вашингтон – Клипперс 106:110 (26:26, 27:28, 28:25, 25:31)

Вашингтон: Сарр (28), Джордж (18 + 6 передач + 6 потерь), Кэррингтон (17 + 7 передач + 5 потерь), Джонсон (15), Миддлтон (11) – старт; Шэмпени (9), Бэгли (6 + 8 подборов), Уоткинс (1 + 7 подборов), Райли (1).

Клипперс: Харден (36 + 7 подборов + 9 передач), Зубац (14 + 12 подборов + 5 потерь), Коллинз (11), Данн (10), Сэндерс (8) – старт; Миллер (16), Б. Лопес (6), Кристи (6), Батюм (3).

Сан-Антонио – Юта 123:110 (34:26, 27:31, 35:23, 27:30)

Сан-Антонио: Вембаньяма (33 + 10 подборов), Касл (18 + 8 передач), Фокс (14 + 8 передач), Шэмпени (13), Барнс (10) – старт; Харпер (15), Брайан (11), Корнет (7 + 7 подборов), К. Джонсон (2), Маклафлин (0), Олиник (0), Уотерс (0).

Юта: Джордж (30 + 6 передач), Нуркич (20 + 9 подборов), Михайлюк (10), Бэйли (8), Уильямс (5) – старт; Филиповски (13), Коллиер (10), Клэйтон (8 + 7 передач), Лав (6 + 11 подборов), Хендрикс (0).

Украинец Святослав Михайлюк вышел на матч в стартовой пятерке и провел на площадке более 23 минут. За это время он набрал десять очков, совершил два подбора, сделал три передачи и один перехват при трех фолах и одной потере.

Нью-Йорк – Даллас 97:114 (22:31, 25:44, 24:19, 26:20)

Нью-Йорк: Брансон (22 + 6 передач), Таунс (22 + 18 подборов + 5 потерь), Ануноби (9), Харт (8), Бриджес (7) – старт; Робинсон (12 + 14 подборов), Шэмет (6), Макбрайд (5), Диавара (2), Колек (2), Хукпорти (1), Кларксон (1), Ябуселе (0), Дадье (0).

Даллас: Кристи (26), Маршалл (19 + 8 подборов), Флэгг (18 + 7 подборов), Калеб Мартин (3), Пауэлл (2) – старт; Сиссе (15 + 9 подборов + 4 блок-шота), Томпсон (14), Уильямс (6), Робинсон-Эрл (4), Нембхард (4), Харди (3), Келли (0).

Филадельфия – Индиана 113:104 (33:30, 17:25, 32:26, 31:23)

Филадельфия: Эмбиид (30 + 9 подборов), Макси (29 + 8 передач + 8 перехватов), Убре (18), Эджкомб (11), Барлоу (11 + 7 подборов) – старт; Уокер (5), Граймс (5), Бона (2), Уотфорд (2), Маккейн (0), Эдвардс (0).

Индиана: Нембхард (25 + 5 потерь), Сиакам (24 + 7 передач), Хафф (10), Несмит (7 + 11 подборов + 6 потерь), Ферфи (3) – старт; Макконнелл (10), Уокер (8), Брэдли (8 + 7 подборов), Джексон (6), Шеппард (3), Джексон (0), Поттер (0).

Бруклин – Финикс 117:126 (26:40, 42:32, 21:31, 28:23)

Бруклин: Портер (23), Клауни (16), Клэкстон (12 + 8 подборов + 6 передач), Пауэлл (11), Мэнн (10 + 8 передач) – старт; З. Уильямс (15), Траоре (10), Мартин (9), Вольф (8), Уилсон (3).

Финикс: Брукс (27), Букер (24), Гиллеспи (22), Уильямс (16 + 8 подборов), О'Нил (11) – старт; Аллен (14 + 8 передач), Игодаро (5), Данн (3), Ливерс (2), Гудвин (2).

Детройт – Бостон 104:103 (26:29, 33:22, 25:31, 20:21)

Детройт: Харрис (25), Дюрен (18 + 9 подборов), Каннингем (16 + 14 передач), Д. Робинсон (15), Томпсон (7 + 7 подборов) – старт; Стюарт (8), Айви (7), Грин (3), Холланд (3), Леверт (2).

Бостон: Браун (32 + 11 подборов), Притчард (17), Хаузер (16), Кета (10 + 8 подборов), Уайт (4 + 9 подборов) – старт; Гарза (10), Саймонс (9), Шайерман (3), Уолш (2), Тиллман (0), Гонсалес (0).

Голден Стэйт – Майами 135:112 (36:34, 34:32, 34:27, 31:19)

Голден Стэйт: Карри (19 + 11 передач), Батлер (17), Пост (15 + 9 подборов), Муди (13), Ричард (5 + 7 передач) – старт; Подземски (24), Хилд (16), Хорфорд (10 + 8 подборов), Джексон-Дэвис (7), Пэйтон II (6), Крайер (3), Леонс (0), Спенсер (0).

Майами: Пауэлл (21), Уиггинс (18), Ларссон (9), Митчелл (7), Адебайо (4 + 12 подборов) – старт; Уэйр (15), Фонтеккьо (13 + 8 подборов), Хакес (10 + 9 передач), Смит (5), Гарднер (5), Якучионис (3), Йович (2), Джонсон (0).

