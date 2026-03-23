НХЛ: Колорадо одолел Вашингтон, Даллас уступил Вегасу, победы Каролины и Айлендерс
В ночь на понедельник, 23 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 22 марта
Рейнджерс – Виннипег – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:2)
Шайбы: 0:1 – 13 Лаури (Перфетти, Виларди), 1:1 – 21 Картье (Миллер), 1:2 – 26 Виларди (Моррисси, Коннор), 2:2 – 34 Зибанежад (Миллер, Фокс)
Вашингтон – Колорадо – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 11 Сурдиф (Рой, Макмайкл), 1:1 – 41 Ландескуг (Нечас), 1:2 – 46 Руа (Бардаков), 2:2 – 54 Овечкин (Хатсон, Строум), 2:3 – 61 Нелсон (Тэйвс, Нечас)
Чикаго – Нэшвилл – 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 24 Лардис (Влашич, Бертуцци), 1:1 – 26 Форсберг (Маршессо), 2:1 – 33 Бедард (Грин), 2:2 – 49 Стэмкос (Йоси, Форсберг), 2:3 – 61 Форсберг
Питтсбург – Каролина – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Ахо (Джарвис), 0:2 – 26 Элерс (Никишин, Джарвис), 0:3 – 29 Чэтфилд (Робинсон), 0:4 – 37 Джарвис (Свечников, Элерс), 1:4 – 54 Чинахов (Кросби, Раст), 1:5 – 58 Янковски (Станковен, Блэйк)
Даллас – Вегас – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Макнэбб (Теодор, Колесар), 1:1 – 10 Джонстон (Хейсканен, Дюшен), 2:1 – 16 Грицковиан (Стил, Блэкуэлл), 2:2 – 29 Барбашев (Сиссонс, Хауден), 2:3 – 56 Смит (Дорофеев, Марнер)
Айлендерс – Коламбус – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Шайба: 1:0 – 1 Хорват (Боквист, Ли)
Анахайм – Баффало – 6:5 (2:2, 2:0, 1:3, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Так (Пауэр), 1:1 – 9 Крайдер (Карлссон), 2:1 – 12 Лакомб (Сеннеке, Мактавиш), 2:2 – 17 Доун (Байрэм, Эстлунд), 3:2 – 22 Сеннеке (Лакомб), 4:2 – 35 Терри (Зеллвегер, Уош), 4:3 – 44 Куинн (Бенсон, Далин), 4:4 – 50 Пауэр (Маклауд), 4:5 – 51 Бенсон (Маленстин, Далин), 5:5 – 58 Гранлунд (Карлссон, Крайдер), 6:5 – 61 Терри
Калгари – Тампа-Бэй – 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 7 Макдона (Гонсалвеш), 1:1 – 16 Олофссон (Уайтклауд, Шарангович), 2:1 – 16 Фрост (Коронато), 3:1 – 28 Баклунд (Бржустевиц, Колман), 3:2 – 31 Рэддиш (Мозер, Кучеров), 3:3 – 55 Хольмберг (Гурде), 4:3 – 61 Строум (Баль, Гридин)
Юта – Лос-Анджелес – 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Крауз (Марино), 1:1 – 7 Лаферрье (Байфилд), 2:1 – 9 Крауз (Стенлунд, Керфут), 2:2 – 9 Байфилд, 3:2 – 36 Шмалц (Крауз, Келлер), 3:3 – 56 Панарин (Даути), 4:3 – 61 Шмалц (Стенлунд, Сергачев)
