iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал с Луниным уступил Баварии на Бернабеу

Украинец провел неплохой матч.
Вчера, 23:55       Автор: Андрей Безуглый
Реал - Бавария / Getty Images

Во вторник, 7 апреля, Реал принимал дома Баварию в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Первые 15 минут матча остались полностью за гостями, которые создали сразу несколько опасных моментов и только чудом не сумели забить гол.

После этого Реал сумел немного отодвинуть игру от своих ворот, и уже обе команды активно действовали в атаке. И лишь под конец тайма Луис Диас наконец открыл счет.

А сразу со стартом второй половины Кейн удвоил преимущество мюнхенцев. Почти сразу Олисе должен был забивать свой гол, но Лунин выдал крутейший сейв.

Несмотря на счет картина игры мало изменилась, обе команды активно пытались забить, и по итогу Реал все же отыграл один мяч благодаря Килиану Мбаппе. Однако на том встреча и завершилась.

Реал - Бавария 1:2
Голы: Мбаппе,74 - Диас, 41, Кейн, 46

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бавария Мюнхен

Видео

Популярное на сайте

Последние новости

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK