Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой

Американец считает, что британец боится встречи в ринге.
Сегодня, 18:32       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер после своей победы над Дереком Чисорой пересекся с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Американец подошел к британцу, который посетил это боксерское шоу, и бросил ему вызов на бой.

"Давай сделаем это", - сказал Уайлдер, однако не получил никакого ответа от потенциального соперника.

После этого американский боксер заявил, что Джошуа боится встретиться с ним в ринге.

"Ему чертовски страшно", - сказал Уайлдер.

Напомним, что Уайлдер одолел Чисору раздельным решением судей.

