Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Американец считает, что британец боится встречи в ринге.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер после своей победы над Дереком Чисорой пересекся с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.
Американец подошел к британцу, который посетил это боксерское шоу, и бросил ему вызов на бой.
"Давай сделаем это", - сказал Уайлдер, однако не получил никакого ответа от потенциального соперника.
После этого американский боксер заявил, что Джошуа боится встретиться с ним в ринге.
"Ему чертовски страшно", - сказал Уайлдер.
April 4, 2026
Напомним, что Уайлдер одолел Чисору раздельным решением судей.
