Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой

Американец считает, что британец боится встречи в ринге.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер после своей победы над Дереком Чисорой пересекся с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Американец подошел к британцу, который посетил это боксерское шоу, и бросил ему вызов на бой.

"Давай сделаем это", - сказал Уайлдер, однако не получил никакого ответа от потенциального соперника.

Читай также: "Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой

После этого американский боксер заявил, что Джошуа боится встретиться с ним в ринге.

"Ему чертовски страшно", - сказал Уайлдер.

"Let's do it!"



Deontay Wilder steps up to Anthony Joshua calling for a fight 👀 — Ring Magazine (@ringmagazine) April 4, 2026

Напомним, что Уайлдер одолел Чисору раздельным решением судей.

