Лига чемпионов: превью 1/4 финала – ПСЖ будет принимать Ливерпуль, Барса снова сыграет с Атлетико

Наконец Лига чемпионов возобновляется после международной паузы, и мы станем свидетелями поединков четвертьфинальной стадии.

8 апреля состоятся еще два очень интересных противостояния, одно из которых зрители видят очень часто, а другое «определило победителя» в предыдущем розыгрыше.

22:00 | Барселона (5) — Атлетико (14)

Матчи между командами из одной страны в еврокубках случаются не так часто — и это как раз один из таких случаев. Барселона и Атлетико Мадрид встречались между собой в прошлые выходные в рамках чемпионата Испании. Тогда поединок прошел на домашней арене мадридцев, а теперь команды сыграют уже в Барселоне.

В поединке чемпионата команды продемонстрировали довольно интересный футбол, однако удаление игрока Атлетико в конце первого тайма нарушило баланс, чем воспользовалась Барселона, одержав победу.

Обе стороны подходят к матчу с кадровыми потерями. Главной проблемой в составе Барселоны, безусловно, станет травма вингера Раффиньи. Он получил ее в сборной Бразилии и пропустит не только этот поединок, но и ответный матч. Его возвращение ожидается не скоро. Кроме того, под вопросом участие в игре Френки де Йонга, который уже длительное время восстанавливается после травмы, и команда успела адаптироваться к игре без него.

Источник: Getty Images

В Атлетико после повреждения восстановился Ян Облак, однако его участие в матче пока остается под вопросом. Также есть повреждение у Джонни Кардозо, который пропускал матч чемпионата из-за перебора карточек.

За последние полгода команды сыграют уже пятый матч. Трижды побеждала Барселона, но Атлетико своей победой со счетом 4:0 тогда выбил их из Кубка. Перед этим матчем каталонцы также считаются фаворитами, и если им не удастся победить на своем поле, это станет своего рода сенсацией.

Интересный факт: ранее команды дважды пересекались в ЛЧ и оба раза на стадии 1/4 финала (сезоны 2013/14 и 2015/16). Причем Атлетико выходил победителем в обоих случаях.

В линии betking на победу Барселоны можно поставить с коэффициентом 1,55, тогда как потенциальный успех Атлетико оценивается показателем 5,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,0. Интересно, что Ламин Ямаль не забивает и не ассистирует уже четыре матча подряд — на то, что он наконец отметится голом или результативной передачей, коэффициент равен 1,48.

22:00 | ПСЖ (11) — Ливерпуль (3)

Одна из самых интересных пар четвертьфинала по именам. На бумаге она выглядит довольно равной, однако не с учетом текущей формы команд.

Ливерпуль Арне Слота демонстрирует очень слабый уровень игры, особенно если сравнивать с прошлым сезоном. Команда часто допускает ошибки, теряет очки и подходит к этому матчу с серией из двух поражений подряд. Перед международной паузой мерсисайдцы уступили Брайтону в чемпионате, а в прошлые выходные в Кубке Англии были разгромлены Манчестер Сити Пепа Гвардиолы.

ПСЖ, в свою очередь, не демонстрирует идеальной игры, однако регулярно забивает, одерживает победы и уверенно движется к чемпионству во Франции, а также успешно выступает в Лиге чемпионов.

Источник: Getty Images

Команды уже встречались в этом турнире в прошлом году, и тогда Ливерпуль считался одним из главных фаворитов, однако уступил, как оказалось, будущему победителю. Не исключено, что и в этот раз в их противостоянии определится команда, которая в итоге выиграет Лигу чемпионов сезона 2026/27.

В составе Ливерпуля среди кадровых потерь — голкипер Алиссон. Также травмированы Эндо и Брэдли. Под вопросом участие Александера Исака, который уже некоторое время не играет, однако даже в случае готовности вряд ли появится на поле с первых минут. У ПСЖ травмировался Барколя — он точно пропустит и этот матч, и ответную встречу. Также под вопросом Фабиан Руис, который не играл несколько месяцев. Впрочем, как и в случае с Исаком, тренерский штаб вряд ли сразу рискнет выпускать игрока после длительного восстановления.

ПСЖ выглядит фаворитом этого противостояния, особенно в первом, домашнем для себя матче. Парижане постараются не просто победить, а добыть комфортное преимущество перед сложным выездом в Ливерпуль.

Интересный факт: парижане в прошлом сезоне выбили из турнира три английские команды (Ливерпуль, Астон Виллу и Арсенал), а в этом уже успели обыграть Челси.

На сайте betking можно поставить на победу ПСЖ с коэффициентом 1,75, тогда как потенциальный успех Ливерпуля оценивается показателем 4,33. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20. Ливерпуль забивал первый гол в 14 из последних 19 матчей ЛЧ — на это можно поставить с коэффициентом 2,45.

