Лига конференций: превью 1/2 финала — Шахтеру нужно сотворить чудо

Лига конференций уже совсем скоро узнает, какие две команды разыграют её трофей в финальном поединке.

Донецкий Шахтер всё ещё в борьбе, хотя после первой встречи их шансы выглядят очень и очень невысокими.

22:00 | Кристал Пэлас (10) – Шахтер Д (6)

Первый матч: победа Кристал Пэлас 3:1

Перед первым поединком между Кристал Пэлас и Шахтером было ощущение, что донецкий клуб вполне способен навязать борьбу и даже пройти дальше. Английская команда не демонстрировала стабильности, находилась не в лучшей форме и выглядела менее убедительно, чем в прошлом сезоне. Но все эти разговоры очень быстро потеряли актуальность.

Уже на 21-й секунде матча лондонцы открыли счёт, забив самый быстрый гол в истории турнира. Такое начало могло сломать кого угодно, но Шахтер отреагировал довольно уверенно: команда взяла мяч под контроль, начала создавать моменты, регулярно бить по воротам, однако реализация подвела — мяч упорно не шёл в сетку.

Источник: Getty Images

Когда же «горняки» всё-таки смогли сравнять счёт, казалось, что игра возвращается в нужное русло. Однако Кристал Пэлас мгновенно ответил ещё одним забитым мячом. В том матче реализация моментов у английского клуба была на максимально высоком уровне, что даже немного выбивалось из общей картины их сезона.

Счёт 2:1 оставлял Шахтеру неплохие шансы перед ответным матчем, и моменты для ещё одного гола у украинской команды были. Но после третьего пропущенного мяча ситуация существенно усложнилась. 3:1 — уже совсем не тот результат, который можно считать комфортным перед выездом в Англию.

Между очными матчами соперники провели совершенно разные поединки в своих чемпионатах. Кристал Пэлас играл против Борнмута и, имея относительно спокойную турнирную ситуацию, позволил себе ротацию состава. Как результат — поражение 0:3. Шахтер же проводил один из ключевых матчей сезона против киевского Динамо. Арда Туран также применил ротацию, но даже в таком составе команда смогла одержать победу, что точно добавило уверенности перед поездкой в Лондон.

Источник: Getty Images

Тем не менее задача у Шахтера остаётся крайне сложной. Кристал Пэлас очень уверенно играет дома — команда не проигрывает на своём поле уже семь матчей подряд. К тому же «горнякам» нужно не просто побеждать, а выигрывать как минимум в два мяча.

Не добавляет оптимизма и история выступлений Шахтера в Англии. Здесь донецкий клуб ещё ни разу не побеждал местные команды, имея лишь две ничьи в десяти матчах. Так что перед игрой на Селхерст Парк интрига есть, но она больше держится на вере в характер и возможности украинской команды, чем на статистике.

В линии betking на победу Шахтера можно поставить с коэффициентом 5,50, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 1,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,25. Выход украинского клуба в финал оценивается коэффициентом 11,5.

22:00 | Страсбург (1) – Райо Вальекано (5)

Первый матч: победа Райо Вальекано 1:0

Перед первым поединком между Райо Вальекано и Страсбургом в Испании многие эксперты отдавали предпочтение именно хозяевам. Райо традиционно значительно сильнее выглядит в домашних матчах, тогда как Страсбург на выезде играет менее уверенно, чем на своём поле.

В итоге именно так и произошло. Команда из пригорода Мадрида выглядела лучше соперника: больше владела мячом (хоть и без тотального преимущества), но главное — значительно превосходила оппонента по количеству созданных моментов, ударов по воротам и общей остроте в атаке. Однако, несмотря на это преимущество, Райо смог забить лишь один мяч, зато очень красивый. Минимальная победа — безусловно, положительный результат, но его точно нельзя считать решающим в контексте двухматчевого противостояния.

Источник: Getty Images

Страсбург уже демонстрировал в этом плей-офф, что способен переворачивать ситуацию. В четвертьфинале французский клуб проиграл первый выездной матч со счётом 0:2, но дома разгромил соперника и вышел в полуфинал. Именно поэтому Райо Вальекано должен подходить к ответной встрече максимально сосредоточенно.

В то же время форма Страсбурга вызывает определённые вопросы. В последних семи матчах команда одержала лишь две победы, одна из которых пришлась как раз на ответный матч против Майнца. В минувшие выходные французы также играли дома в чемпионате, но из-за ротации состава уступили Тулузе со счётом 1:2.

Источник: Getty Images

У Райо ситуация выглядит несколько стабильнее. Команда не проигрывает ещё с ответного матча четвертьфинала против АЕКа, где они едва не растеряли преимущество в три мяча, добытое в первой игре.

Несмотря на поражение в Испании, фаворитом второго поединка эксперты считают именно Страсбург. Но хватит ли французам ресурса и стабильности, чтобы отыграть минимальное отставание и пробиться в финал — покажет только игра.

На сайте betking можно поставить на победу Райо Вальекано с коэффициентом 1,88, тогда как потенциальный успех Страсбурга оценивается показателем 4,00. Вероятность выхода испанцев в финал оценена коэффициентом 1,64, а французов — 2,25.

