iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мбаппе высказался об информации об ошибке врачей Реала

Сделал заявление касательно того, что медицинский штаб якобы обследовал не то колено.
Сегодня, 07:34       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Накануне СМИ опубликовали информацию о том, что форварду Реала Килиану Мбаппе при МРТ провели обследование не того колена, что привело к длительному восстановлению француза.

Напомним, что тогда у 27-летнего нападающего возникли проблемы с коленом после матча с Сельтой, который прошёл 7 декабря. Из-за повреждения ему пришлось пропустить ряд игр в январе и феврале.

Журналист RMC Sport сумел расспросить Мбаппе касательно ситуации с его травмой.

"Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности. Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда нет общения с прессой, все этим пользуются - такова наша игра", - сказал француз.

Добавим, что после новостей об этом инциденте руководство Реала уволило медштаб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Киллиан Мбаппе

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK