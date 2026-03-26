Мбаппе высказался об информации об ошибке врачей Реала

Сделал заявление касательно того, что медицинский штаб якобы обследовал не то колено.

Накануне СМИ опубликовали информацию о том, что форварду Реала Килиану Мбаппе при МРТ провели обследование не того колена, что привело к длительному восстановлению француза.

Напомним, что тогда у 27-летнего нападающего возникли проблемы с коленом после матча с Сельтой, который прошёл 7 декабря. Из-за повреждения ему пришлось пропустить ряд игр в январе и феврале.

Журналист RMC Sport сумел расспросить Мбаппе касательно ситуации с его травмой.

"Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности. Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда нет общения с прессой, все этим пользуются - такова наша игра", - сказал француз.

Добавим, что после новостей об этом инциденте руководство Реала уволило медштаб.

