Украина спустя восемь лет сыграет в финале юниорского Кубка Билли Джин Кинг

Юниорская сборная Украины получила путевку в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг среди игроков до 16 лет.

Команда впервые с 2018 года выступит на решающей стадии турнира.

Состав украинской команды на соревнованиях объявила Международная федерация тенниса. В него вошли Полина Скляр, София Белинская и Анна Щавинская. Капитаном сборной будет Ольга Белинская.

Наиболее заметный результат в нынешнем сезоне принадлежит Скляр. Украинка дебютировала в основной сетке юниорского Уимблдона и сумела дойти до полуфинала, где завершила выступление.

Белинская в 2025 году стала первой представительницей Украины, сыгравшей в финале юниорского Уимблдона в категории U14. В решающем матче она уступила японке Сакино Миядзаве в трех сетах.

Щавинская также имеет опыт выступлений за национальную сборную. В частности, она помогла Украине выиграть золото на Кубке Европы среди команд U14.

Финальная часть юниорского Кубка Билли Джин Кинг пройдет 2–8 ноября в Каире. В турнире примут участие 16 сборных, которые на групповом этапе будут распределены по четырем квартетам.

Украина вернется в финальную часть соревнований впервые с 2018 года. Тогда украинская команда дошла до финала в Будапеште, где уступила США со счетом 1:2. В составе той сборной выступали Любовь Костенко и Дарья Лопатецкая, а американскую команду представляла, среди прочих, будущая первая ракетка мира Коко Гауфф.

А в это время украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертый круг турнира WTA 1000 в Пекине.

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