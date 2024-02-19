iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Марселе определились с новым тренером

Гальтье возглавит провансальский клуб.
Сегодня, 14:25
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images

Кристоф Гальтье может стать новым главным тренером Марселя. Об этом  сообщает Le Soir.

Француз займет место Дженнаро Гаттузо, которого, как сообщал журналист Фабрицио Романо, уже уволили. Официального подтверждения этой информации от клуба пока не поступало.

Гальтье в настоящее время тренирует катарский клуб Аль-Духайль. Ранее 57-летний специалист работал в ПСЖ, Ницце, Лилле и Сент-Этьене.

Ранее сообщалось, что соперник Шахтера в ЛЕ уступил одному из лидеров чемпионата.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Кристоф Гальтье

Статьи по теме

Гаттузо был уволен из Марселя - источник Гаттузо был уволен из Марселя - источник
Гаттузо: Марсель достиг дна Гаттузо: Марсель достиг дна
Соперник Шахтера в Лиге Европы может остаться без тренера Соперник Шахтера в Лиге Европы может остаться без тренера
"Мы должны шевелить задницей": Обамеянг прокомментировал ничью с Шахтером "Мы должны шевелить задницей": Обамеянг прокомментировал ничью с Шахтером
Помочь журналистам

Видео

Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:40
Европейский RMR-турнир. Группа B: Monte проиграли в первом раунде, Spirit и Vitality начали с крупных побед
Бокс15:35
Стало известно, могут ли Фьюри лишить чемпионского пояса из-за срыва боя с Усиком
Формула 115:32
Немецкая пресса назвала имена главных фаворитов на место Хорнера
Киберспорт15:12
Monte проиграли EСSTATIC в первом раунде отбора на Major Copenhagen 2024
Теннис15:03
Ястремская проиграла росиянке на старте турнира в Дубай
Европа14:55
Президент ПСЖ подтвердил переход Мбаппе в Реал
Формула 114:37
Вассер не считает сезон-2024 проходимым для Феррари
Европа14:25
В Марселе определились с новым тренером
Европа14:03
Тен Хаг раскритиковал арбитров за отношению к хавбеку МЮ
Европа13:50
Бавария намерена подписать хавбека Ювентуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK