В Марселе определились с новым тренером

Кристоф Гальтье может стать новым главным тренером Марселя. Об этом сообщает Le Soir.

Француз займет место Дженнаро Гаттузо, которого, как сообщал журналист Фабрицио Романо, уже уволили. Официального подтверждения этой информации от клуба пока не поступало.

Гальтье в настоящее время тренирует катарский клуб Аль-Духайль. Ранее 57-летний специалист работал в ПСЖ, Ницце, Лилле и Сент-Этьене.

Ранее сообщалось, что соперник Шахтера в ЛЕ уступил одному из лидеров чемпионата.

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